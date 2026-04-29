Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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29.04.2026 09:15:23

Die Deutsche Bank überrascht

Die grösste Bank Deutschlands verblüfft die Analysten mit ihren Zahlen fürs erste Quartal. Dabei profitierte sie vor allem vom Geschäft mit reichen Privatkunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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