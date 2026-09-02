Deutsche Bank Aktie

35,26EUR 1,06EUR 3,10%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.09.2026 07:29:28

Deutsche Bank Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 37,00 auf 43,75 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. "Die Deutsche Bank startet eine Ära höherer Profitabilität", schrieb Chris Hallam am Dienstag. Angetrieben werde sie durch eine höhere Ertragsdynamik und den operativen Hebel. Besonders positiv hebt Hallam hervor, dass diese Entwicklung ab 2027 mit einer deutlich größeren Flexibilität beim Kapital begleitet werde. Dies alles bekämen die Anleger an der Börse zu einem günstigen Preis./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
43,75 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,51 € 		Abst. Kursziel*:
26,77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,10%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

mehr Analysen
07:29 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
30.07.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Bank AG 35,18 2,87% Deutsche Bank AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:33 Continental Buy UBS AG
08:27 Nestlé Neutral UBS AG
08:27 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:25 PUMA Equal Weight Barclays Capital
07:29 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
06:59 adidas Overweight Barclays Capital
06:42 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
06:24 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 ASML NV Buy UBS AG
01.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
01.09.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.09.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
01.09.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Reckitt Benckiser Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
01.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen