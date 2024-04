Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus

Der LUS-DAX verliert am Dienstag an Wert.

Am Dienstag geht es im LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,31 Prozent auf 18 463,00 Punkte nach unten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 436,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 572,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 17 729,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 744,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 665,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10,27 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,42 Prozent auf 533,60 EUR), BASF (+ 1,79 Prozent auf 53,88 EUR), Henkel vz (+ 1,72 Prozent auf 75,78 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,36 Prozent auf 238,40 EUR) und Commerzbank (+ 1,22 Prozent auf 12,89 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,80 Prozent auf 26,36 EUR), Merck (-1,80 Prozent auf 160,65 EUR), adidas (-1,50 Prozent auf 203,90 EUR), Sartorius vz (-1,49 Prozent auf 363,10 EUR) und Zalando (-1,40 Prozent auf 26,12 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 322 627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 210,637 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at