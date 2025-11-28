Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
28.11.2025 17:49:00
Commerzbank muss Kunden für Strafzinsen entschädigen
Die Commerzbank hatte Strafzinsen auf Spareinlagen erhoben, Verbraucherschützer klagten in Karlsruhe. Jetzt können sich offenbar mehr als 40.000 Geschädigte ihr Geld zurückholen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
|
28.11.25
