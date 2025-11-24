DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 485,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20,580 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 10 956,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 532,40 EUR belief. Damit wäre die Investition um 9,57 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 69,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at