Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verliert zum Start

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,11 Prozent tiefer bei 8 361,54 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,602 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 370,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 370,33 Punkten am Vortag.

Bei 8 361,13 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 385,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,697 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.04.2024, den Wert von 8 044,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 706,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 762,95 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,29 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit StJamess Place (+ 4,47 Prozent auf 4,87 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,57 Prozent auf 8,84 GBP), Unilever (+ 1,57 Prozent auf 43,42 GBP), Marks Spencer (+ 0,85 Prozent auf 2,90 GBP) und F&C Investment Trust (+ 0,84 Prozent auf 10,33 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil National Grid (-7,49 Prozent auf 10,43 GBP), Severn Trent (-4,36 Prozent auf 25,24 GBP), United Utilities (-3,67 Prozent auf 10,38 GBP), Whitbread (-2,36 Prozent auf 29,79 GBP) und DCC (-2,35 Prozent auf 56,05 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 5 593 696 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 225,284 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,65 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at