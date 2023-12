Donnerstagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Donnerstag geht es im ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 2,03 Prozent auf 3 364,80 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 111,276 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,021 Prozent höher bei 3 298,53 Punkten, nach 3 297,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 376,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 298,41 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,29 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.11.2023, stand der ATX noch bei 3 259,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, lag der ATX bei 3 189,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, wurde der ATX auf 3 140,66 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 6,49 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 560,30 Punkten. 3 006,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 10,34 Prozent auf 36,80 EUR), Wienerberger (+ 7,51 Prozent auf 29,78 EUR), voestalpine (+ 5,19 Prozent auf 27,98 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 4,05 Prozent auf 123,40 EUR) und AT S (AT&S) (+ 3,99 Prozent auf 26,06 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Erste Group Bank (-2,13 Prozent auf 35,85 EUR), Telekom Austria (-1,05 Prozent auf 7,55 EUR), UNIQA Insurance (-0,54 Prozent auf 7,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,38 Prozent auf 26,20 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,34 Prozent auf 19,72 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 381 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 28,540 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

