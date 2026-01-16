E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Bewertung im Fokus
|
16.01.2026 14:04:47
EON SE-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach der jährlichen Versorger-Konferenz von Jefferies vom 12. bis 15. Januar. Eon sei durch die Finanzchefin Nadia Jakobi vertreten gewesen. Sie habe sich enttäuscht geäußert über die bis dato geringe Klarheit für das künftige regulatorische Umfeld in Deutschland. Der Konzern prüfe aktuell das Für und Wider höherer Investitionen in deutsche Stromnetze ab 2027.
Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:47 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 17,32 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,85 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 1 202 232 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 7,4 Prozent. Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
