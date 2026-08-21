E.ON Aktie
|17,71EUR
|0,26EUR
|1,49%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman resümierte am Donnerstag die jüngsten Halbjahresergebnisse sowie den Entwurf der Bundesnetzagentur für die kommende fünfte Regulierungsperiode der Gasnetze. Er sieht weiter ein Chancen-Übergewicht und noch Spielraum für die Gewinnerwartungen am Markt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,50 €
|
Abst. Kursziel*:
29,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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|26.02.26
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|14.08.26
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|Barclays Capital
|12.08.26
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|DZ BANK
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|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,59
|0,80%
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