EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Anpassung der Ergebnisse des Konzerns ohne Russland und Belarus

RBI: Anpassung der Ergebnisse des Konzerns ohne Russland und Belarus Wien, 17. Oktober 2024. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2024 wird die Raiffeisen Bank international AG (RBI) die Ergebnisse des Konzerns ohne Russland und Belarus in der Investorenpräsentation anpassen, um sie mit der Planungs- und Steuerungssicht des Managements in Einklang zu bringen. In der Darstellung der Ergebnisse des Konzerns ohne Russland und Belarus wurden in den vergangenen Quartalen die Beiträge der russischen und belarussischen Tochtergesellschaften gemäß der Logik von IFRS 5 ausgewiesen. Die überarbeitete Ergebnis-Übersicht (XLSM-Format) zum 2. Quartal 2024 inkl. Vergleichszeiträumen, angepasst an die Planungs- und Steuerungssicht des Managements, steht auf der RBI-Website zur Verfügung: Ergebnisse & Berichte (rbinternational.com)

Der Zinsüberschuss ist der am stärksten betroffene Posten und wurde für das 2. Quartal 2024 um EUR 32 Millionen und für das 1. Halbjahr 2024 um EUR 63 Millionen nach unten korrigiert.

