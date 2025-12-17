EQS-AFR: Symrise AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Symrise AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year



Language: German

Date of disclosure: April 29, 2026

Language: English

Date of disclosure: April 29, 2026

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year



Language: German

Date of disclosure: October 28, 2026

Language: English

Date of disclosure: October 28, 2026

