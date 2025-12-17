Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
17.12.2025 15:53:53
EQS-AFR: Symrise AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Symrise AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Symrise AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.symrise.com/investors/financial-results/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://www.symrise.com/investors/financial-results/
17.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2247586 17.12.2025 CET/CEST
