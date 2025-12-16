Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Bewertung im Fokus
|
16.12.2025 13:13:47
Barclays Capital: Equal Weight für Symrise-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane schraubte die Wachstumserwartungen an den Aromenhersteller für das vierte Quartal etwas zurück. Er begründete dies mit einem schwächeren Geschäft mit Nahrungsmittelzutaten und Aromamolekülen in Nordamerika. Die Margenprognose ließ er dank erfolgreicher Kostenmaßnahmen allerdings unangetastet.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Symrise legte um 12:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 67,68 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 24,11 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 75 550 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 33,3 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 11.03.2026 terminiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|67,70
|1,56%
