EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

Commerzbank Aktiengesellschaft / Share buyback

Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information



10.11.2025 / 16:38 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Status Share Buyback



In the period from November 03, 2025 to and including November 07, 2025 Commerzbank AG has purchased 2,772,535 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of September 24, 2025 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.

Shares were purchased as follows: Day of Purchase Number of shares Average price (EUR) 03/11/2025 562,804 31.9827 04/11/2025 562,517 31.9990 05/11/2025 521,224 32.2653 06/11/2025 566,698 31.7629 07/11/2025 559,292 32.1835

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 25, 2025 through, and including, November 7, 2025 amounts to 18,526,275 shares.

The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.



