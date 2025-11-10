EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.11.2025 / 16:38 CET/CEST

Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 03. November 2025 bis einschließlich 07. November 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.772.535

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 03.11.2025 562.804 31,9827 04.11.2025 562.517 31,9990 05.11.2025 521.224 32,2653 06.11.2025 566.698 31,7629 07.11.2025 559.292 32,1835

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 7. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 18.526.275 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

