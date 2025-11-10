Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Hohes Kursziel
|
10.11.2025 13:26:00
Commerzbank-Aktie zieht kräftig an: Ausschüttungspotenzial der Commerzbank überzeugt Analysten
Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt.
Die Commerzbank-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise deutliche 6,44 Prozent auf 33,87 Euro zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
