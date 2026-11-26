Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
26.11.2026 16:39:01
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Stand Aktienrückkauf
Frankfurt am Main, den 26. November 2026
Stand Aktienrückkauf
Im Zeitraum vom 23. November 2026 bis einschließlich 24. November 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 735.918 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschließlich 24. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 30.670.340 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
26.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
|LEI Code:
|851WYGNLUQLFZBSYGB56
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2442972 26.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
26.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.11.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.11.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Commerzbank
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|32,78
|-1,06%