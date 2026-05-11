EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



11.05.2026 / 18:15 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

11. Mai 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 8. Mai 2026 wurden insgesamt 637.564 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 06.05.2026 179.900 46,5124 8.367.580,76 Xetra 06.05.2026 111.786 46,5438 5.202.945,23 CBOE Europe (CEUX) 06.05.2026 21.879 46,5862 1.019.259,47 Turquoise Europe (TQEX) 06.05.2026 20.472 46,6322 954.654,40 Aquis Europe (AQEU) 07.05.2026 29.929 47,3788 1.418.000,11 Xetra 07.05.2026 23.262 47,3791 1.102.132,62 CBOE Europe (CEUX) 07.05.2026 4.322 47,4140 204.923,31 Turquoise Europe (TQEX) 07.05.2026 3.881 47,3847 183.900,02 Aquis Europe (AQEU) 08.05.2026 133.874 46,7509 6.258.729,99 Xetra 08.05.2026 86.212 46,7211 4.027.919,47 CBOE Europe (CEUX) 08.05.2026 13.362 46,7174 624.237,90 Turquoise Europe (TQEX) 08.05.2026 8.685 46,7068 405.648,56 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 637.564

46,6932 29.769.931,84



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

2. April 2026 bis einschließlich 8. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.000.105 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.