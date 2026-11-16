DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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16.11.2026 14:11:11
EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG
/ Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurden insgesamt 92.304 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2435696 16.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
15:58
|Zurückhaltung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
14:11
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:11
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|61,04
|0,59%
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