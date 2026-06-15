DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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15.06.2026 16:33:03
EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG
/ Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 wurden insgesamt 815.090 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2346280 15.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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16.06.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
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16.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
16.06.26
|Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
16.06.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|52,64
|0,30%
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