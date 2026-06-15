DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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15.06.2026 16:33:03

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.2026 / 16:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
15. Juni 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 8. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 wurden insgesamt 815.090 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
08.06.2026 113.632 51,6460 5.868.638,27 Xetra
08.06.2026 70.969 51,6801 3.667.685,02 CBOE Europe (CEUX)
08.06.2026 18.438 51,7375 953.936,03 Turquoise Europe (TQEX)
08.06.2026 12.469 51,6957 644.593,68 Aquis Europe (AQEU)
09.06.2026 14.025 52,0662 730.228,46 Xetra
09.06.2026 13.280 52,0959 691.833,55 CBOE Europe (CEUX)
09.06.2026 2.655 52,0840 138.283,02 Turquoise Europe (TQEX)
09.06.2026 1.248 52,0314 64.935,19 Aquis Europe (AQEU)
10.06.2026 152.272 51,3744 7.822.882,64 Xetra
10.06.2026 96.274 51,3001 4.938.865,83 CBOE Europe (CEUX)
10.06.2026 21.016 51,2984 1.078.087,17 Turquoise Europe (TQEX)
10.06.2026 17.050 51,3671 875.809,06 Aquis Europe (AQEU)
11.06.2026 150.096 51,0534 7.662.911,13 Xetra
11.06.2026 93.330 51,0648 4.765.877,78 CBOE Europe (CEUX)
11.06.2026 22.843 51,0757 1.166.722,22 Turquoise Europe (TQEX)
11.06.2026 14.151 51,1091 723.244,87 Aquis Europe (AQEU)
12.06.2026 1.342 51,8934 69.640,94 Xetra
Gesamt 815.090
 		 51,3614 41.864.174,86
 		  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.363.119 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2346280  15.06.2026 CET/CEST

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