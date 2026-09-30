DHL Group Aktie
|56,88EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Auswertung der jüngsten Trends in der Transportbranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im September um vier Prozent unter dem Vorjahresniveau und damit wieder unter dem Stand vom Januar gelegen, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Auswertung. Derweil konstatierte der Experte einen weiterhin starken Anstieg der Treibstoffpreise. Dies stelle ein Risiko für die Gesamtwirtschaft dar, obwohl die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion im September für Europa und die USA im Allgemeinen nach oben korrigiert worden seien./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57,56 €
|
Abst. Kursziel*:
2,50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,73%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
15:58
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
28.09.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für DHL Group auf 59,50 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
28.09.26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
28.09.26
|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|17:30
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|17:30
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|17:30
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,92
|0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:30
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:53
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:54
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|13:46
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:39
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:39
|SpaceX Buy
|UBS AG
|13:38
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:38
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:37
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Medios Buy
|Warburg Research
|13:33
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|13:31
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:44
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:14
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)