DHL Group Aktie

56,38EUR -0,46EUR -0,81%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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05.10.2026 10:41:30

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Alex Irving sieht mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum dritten Quartal eine gute Nachfrage in der europäischen Logistikbranche. Der Welthandel halte sich erstaunlich robust, trotz weiterhin hoher Energiepreise, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die DHL dürfte mit ihrem Express-Geschäft von der starken Nachfrage profitieren. Der wahrscheinlichste Kandidat für eine Anhebung der Jahresprognosen sei aber Maersk angesichts hoher Frachtraten./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 04:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
56,28 € 		Abst. Kursziel*:
-16,49%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
56,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,64%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

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30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
25.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 DHL Group Hold Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 56,40 -0,77% DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktuelle Aktienanalysen

10:54 Givaudan Overweight Barclays Capital
10:41 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:38 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:34 Boeing Outperform Bernstein Research
10:28 Ferrari Buy UBS AG
10:10 Volvo Car AB Registered b Hold Deutsche Bank AG
10:09 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:08 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
10:08 EssilorLuxottica Buy UBS AG
10:07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
10:07 Richemont Buy UBS AG
10:07 Hermès Sell UBS AG
10:04 Danone Hold Deutsche Bank AG
09:57 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
08:50 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
08:49 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:22 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:20 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:07 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:02 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
07:59 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:58 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:54 Nike Outperform Bernstein Research
02.10.26 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK
02.10.26 HORNBACH Halten DZ BANK
02.10.26 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
02.10.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
02.10.26 Energiekontor Buy Warburg Research
02.10.26 KWS SAAT Add Baader Bank
02.10.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
02.10.26 Kontron Kaufen DZ BANK
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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