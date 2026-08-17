DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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17.08.2026 13:12:33

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 13:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
17. August 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurden insgesamt 900.269 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
10.08.2026 167.809 55,0340 9.235.200,51 Xetra
10.08.2026 165.382 55,0292 9.100.839,15 CBOE Europe (CEUX)
10.08.2026 30.959 55,0093 1.703.032,92 Turquoise Europe (TQEX)
10.08.2026 35.850 55,0175 1.972.377,38 Aquis Europe (AQEU)
11.08.2026 59.988 55,3233 3.318.734,12 Xetra
11.08.2026 57.797 55,3087 3.196.676,93 CBOE Europe (CEUX)
11.08.2026 11.298 55,3052 624.838,15 Turquoise Europe (TQEX)
11.08.2026 12.228 55,3178 676.426,06 Aquis Europe (AQEU)
12.08.2026 46.450 55,3357 2.570.343,27 Xetra
12.08.2026 46.392 55,3397 2.567.319,36 CBOE Europe (CEUX)
12.08.2026 13.109 55,3377 725.421,91 Turquoise Europe (TQEX)
12.08.2026 6.174 55,3213 341.553,71 Aquis Europe (AQEU)
13.08.2026 49.840 55,3777 2.760.024,57 Xetra
13.08.2026 39.670 55,3666 2.196.393,02 CBOE Europe (CEUX)
13.08.2026 13.859 55,3893 767.640,31 Turquoise Europe (TQEX)
13.08.2026 10.261 55,3298 567.739,08 Aquis Europe (AQEU)
14.08.2026 50.272 55,1606 2.773.033,68 Xetra
14.08.2026 55.857 55,1538 3.080.725,81 CBOE Europe (CEUX)
14.08.2026 16.523 55,1920 911.937,42 Turquoise Europe (TQEX)
14.08.2026 10.551 55,1316 581.693,51 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 900.269
 		 55,1746 49.671.950,87
 		  

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 900.269 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2383986  17.08.2026 CET/CEST

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