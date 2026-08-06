DHL Group Aktie
|55,30EUR
|0,06EUR
|0,11%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
06.08.2026 09:50:42
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nahm am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Bonner Logistikkonzerns nur kleine Änderungen an seinen Schätzungen vor. Die positive Dynamik halte an, schrieb er./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,12 €
|
Abst. Kursziel*:
10,67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,31%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
11:00
|Verantwortung – Hitze testet auch die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen (NewsTool)
|
11:00
|Verantwortung – Hitze testet auch die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen (NewsTool)
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
05.08.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:50
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,12
|-0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:44
|Verbund Sell
|UBS AG
|10:44
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:50
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09:50
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09:49
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|09:49
|Michelin Equal Weight
|Barclays Capital
|09:48
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09:47
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Scout24 Buy
|UBS AG
|09:40
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Basler Buy
|Warburg Research
|09:12
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:01
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:56
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)