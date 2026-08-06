DHL Group Aktie
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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
06.08.2026 06:56:46
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani konstatierte nach dem starken Quartalsbericht am Mittwoch eine Rückkehr zu Volumenwachstum. Die Expertin hob ihre Schätzungen an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
65,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
55,68 €
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Abst. Kursziel*:
16,74%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
55,54 €
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Abst. Kursziel aktuell:
17,03%
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Analyst Name::
Alexia Dogani
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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