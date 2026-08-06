NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani konstatierte nach dem starken Quartalsbericht am Mittwoch eine Rückkehr zu Volumenwachstum. Die Expertin hob ihre Schätzungen an./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST



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