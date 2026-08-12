DHL Group Aktie
|55,16EUR
|0,06EUR
|0,11%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group nach Halbjahreszahlen von 46,00 auf 54,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Vornehmlich wegen eines starken Express-Geschäfts habe er seine Schätzungen für den operativen Gewinn 2027 und 2028 um sieben respektive acht Prozent erhöht, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun stehe die Frage im Raum, wie stark dieses Segment des Logistikkonzerns in den kommenden Quartalen wächst./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
54,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,20%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,16
|0,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets