DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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12.10.2026 10:56:51

EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.10.2026 / 10:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
12. Oktober 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 wurden insgesamt 92.096 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
05.10.2026 9.804 56,2656 551.627,94 Xetra
05.10.2026 6.001 56,2936 337.817,89 CBOE Europe (CEUX)
05.10.2026 1.359 56,2757 76.478,68 Turquoise Europe (TQEX)
05.10.2026 610 56,1590 34.256,99 Aquis Europe (AQEU)
06.10.2026 9.369 56,3584 528.021,85 Xetra
06.10.2026 6.433 56,4292 363.009,04 CBOE Europe (CEUX)
06.10.2026 1.575 56,2758 88.634,39 Turquoise Europe (TQEX)
06.10.2026 719 56,1893 40.400,11 Aquis Europe (AQEU)
07.10.2026 7.922 55,5332 439.934,01 Xetra
07.10.2026 8.072 55,5909 448.729,74 CBOE Europe (CEUX)
07.10.2026 1.526 55,5250 84.731,15 Turquoise Europe (TQEX)
07.10.2026 840 55,4760 46.599,84 Aquis Europe (AQEU)
08.10.2026 10.660 54,9837 586.126,24 Xetra
08.10.2026 4.821 54,9595 264.959,75 CBOE Europe (CEUX)
08.10.2026 2.512 55,0203 138.210,99 Turquoise Europe (TQEX)
08.10.2026 1.102 55,0543 60.669,84 Aquis Europe (AQEU)
09.10.2026 9.232 55,8727 515.816,77 Xetra
09.10.2026 6.679 56,0182 374.145,56 CBOE Europe (CEUX)
09.10.2026 1.935 55,9705 108.302,92 Turquoise Europe (TQEX)
09.10.2026 925 55,8859 51.694,46 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt  92.096 55,8131 5.140.168,16  

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.973.577 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2413834  12.10.2026 CET/CEST

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