EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.11.2025 / 07:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Im Zeitraum vom 27.Oktober 2025 bis einschließlich 31.Oktober 2025, wurden insgesamt 0 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft: