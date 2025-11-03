Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
03.11.2025 07:57:53
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 27.Oktober 2025 bis einschließlich 31.Oktober 2025, wurden insgesamt 0 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2222304 03.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Börse Frankfurt: DAX am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
03.11.25
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
31.10.25
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
31.10.25