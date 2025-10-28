EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information



28.10.2025 / 11:50 CET/CEST

Share buyback – 17th Interim Reporting

In the time period from 17 October 2025 until and including 27 October 2025, a number of 79,012 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 14 May 2025, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.

Date

Aggregated volume in shares Weighted average price (€) 17.10.2025 20,736 540.5930 20.10.2025 20,227 545.0476 21.10.2025 7,811 547.1747 22.10.2025 7,101 548.3736 23.10.2025 7,767 547.7957 24.10.2025 7,722 548.9508 27.10.2025 7,648 551.8824

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 15 May 2025 until and including 27 October 2025 amounts to 2,032,498 shares.

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

Munich, 28 October 2025

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

The Board of Management