EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.09.2026 / 10:21 CET/CEST

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SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 8. Zwischenmeldung

Walldorf, den 19.09.2026

Im Zeitraum vom 14.09.2026 bis einschließlich zum 18.09.2026 wurden insgesamt 50.000

Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)* 2026-09-14 10.000 185,04 1.850.371,00 2026-09-15 10.000 185,40 1.854.025,00 2026-09-16 10.000 185,16 1.851.634,00 2026-09-17 10.000 187,08 1.870.775,00 2026-09-18 10.000 185,18 1.851.785,00 Total 50.000 185,57 9.278.590,00

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 18.09.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.305.886 Stück.

SAP SE

Der Vorstand