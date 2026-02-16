EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.02.2026 / 16:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 2. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 09. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 154.000 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 09.02.2026 555 0,00% 72,0062 39.963 AQEU 09.02.2026 5.037 0,00% 71,9978 362.653 CEUX 09.02.2026 1.770 0,00% 71,8025 127.090 TQEX 09.02.2026 28.638 0,02% 71,9798 2.061.358 XETA 10.02.2026 2.286 0,00% 75,6943 173.037 AQEU 10.02.2026 6.982 0,00% 75,6952 528.504 CEUX 10.02.2026 3.231 0,00% 75,5604 244.136 TQEX 10.02.2026 11.501 0,01% 75,6505 870.056 XETA 11.02.2026 2.402 0,00% 76,3459 183.383 AQEU 11.02.2026 7.121 0,01% 76,3931 543.995 CEUX 11.02.2026 4.696 0,00% 76,4484 359.002 TQEX 11.02.2026 16.781 0,01% 76,4575 1.283.033 XETA 12.02.2026 2.588 0,00% 74,6336 193.152 AQEU 12.02.2026 9.454 0,01% 74,4003 703.380 CEUX 12.02.2026 4.733 0,00% 74,4711 352.472 TQEX 12.02.2026 15.225 0,01% 74,3998 1.132.737 XETA 13.02.2026 3.072 0,00% 76,0756 233.704 AQEU 13.02.2026 7.700 0,01% 75,9810 585.054 CEUX 13.02.2026 4.332 0,00% 76,0338 329.378 TQEX 13.02.2026 15.896 0,01% 76,0828 1.209.412 XETA Gesamt 154.000 0,11% 74,7760 11.515.500

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 13. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 315.143 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 16. Februar 2026

Symrise AG

Der Vorstand