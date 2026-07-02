FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise vor Zahlen zum zweiten Quartal von 83 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte 3,2 Prozent betragen und wäre eine klare Verbesserung zu den plus 0,4 Prozent aus dem ersten Jahresviertel, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit liegt die Expertin nach eigener Aussage über der Konsensschätzung von 2,8 Prozent./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET



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