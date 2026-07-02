Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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02.07.2026 09:53:23

Symrise Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise vor Zahlen zum zweiten Quartal von 83 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte 3,2 Prozent betragen und wäre eine klare Verbesserung zu den plus 0,4 Prozent aus dem ersten Jahresviertel, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit liegt die Expertin nach eigener Aussage über der Konsensschätzung von 2,8 Prozent./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
90,84 € 		Abst. Kursziel*:
10,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
90,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,25%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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