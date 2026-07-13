EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.07.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 22. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 06. Juli 2026 bis einschließlich 10. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 110.846 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 06.07.2026 2.775 0,00% 91,0991 252.800 AQEU 06.07.2026 7.916 0,01% 91,0555 720.795 CEUX 06.07.2026 843 0,00% 90,7175 76.475 TQEX 06.07.2026 13.466 0,01% 90,8330 1.223.157 XETA 07.07.2026 1.272 0,00% 91,0977 115.876 AQEU 07.07.2026 6.829 0,00% 90,9334 620.984 CEUX 07.07.2026 581 0,00% 91,0069 52.875 TQEX 07.07.2026 11.164 0,01% 90,9515 1.015.383 XETA 08.07.2026 1.644 0,00% 88,6656 145.766 AQEU 08.07.2026 8.108 0,01% 88,8731 720.583 CEUX 08.07.2026 1.475 0,00% 89,0009 131.276 TQEX 08.07.2026 14.773 0,01% 88,8276 1.312.250 XETA 09.07.2026 1.822 0,00% 88,2630 160.815 AQEU 09.07.2026 6.328 0,00% 88,1289 557.680 CEUX 09.07.2026 961 0,00% 88,1401 84.703 TQEX 09.07.2026 10.889 0,01% 88,1143 959.477 XETA 10.07.2026 1.748 0,00% 88,5019 154.701 AQEU 10.07.2026 5.688 0,00% 88,4781 503.263 CEUX 10.07.2026 2.024 0,00% 88,3610 178.843 TQEX 10.07.2026 10.540 0,01% 88,4860 932.642 XETA Gesamt 110.846 0,08% 89,4966 9.920.344

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 10. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.762.060 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 13. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand