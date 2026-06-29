LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane geht für das zweite Quartal von einem operativen Wachstum des Aromenherstellers von 3,5 Prozent aus. Damit liege er leicht über dem Konsens, schrieb der Experte in einem Ausblick vom Sonntag./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.