Symrise Aktie

88,18EUR 0,32EUR 0,36%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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29.06.2026 12:09:05

Symrise Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane geht für das zweite Quartal von einem operativen Wachstum des Aromenherstellers von 3,5 Prozent aus. Damit liege er leicht über dem Konsens, schrieb der Experte in einem Ausblick vom Sonntag./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
87,78 € 		Abst. Kursziel*:
0,25%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
88,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,20%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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