Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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07.04.2026 11:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.04.2026 / 11:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 9. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 30. März  2026 bis einschließlich 02. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 93.453 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
30.03.2026 474 0,00% 72,6604 34.441 AQEU
30.03.2026 5.912 0,00% 72,6797 429.682 CEUX
30.03.2026 632 0,00% 72,6508 45.915 TQEX
30.03.2026 10.999 0,01% 72,6552 799.135 XETA
31.03.2026 573 0,00% 73,5529 42.146 AQEU
31.03.2026 6.401 0,00% 73,5761 470.961 CEUX
31.03.2026 1.259 0,00% 73,2945 92.278 TQEX
31.03.2026 18.703 0,01% 73,4142 1.373.066 XETA
01.04.2026 115 0,00% 74,1243 8.524 AQEU
01.04.2026 6.324 0,00% 73,8061 466.750 CEUX
01.04.2026 237 0,00% 73,7484 17.478 TQEX
01.04.2026 13.824 0,01% 73,8337 1.020.677 XETA
02.04.2026 786 0,00% 73,9294 58.109 AQEU
02.04.2026 9.159 0,01% 74,0750 678.453 CEUX
02.04.2026 863 0,00% 74,0390 63.896 TQEX
02.04.2026 17.192 0,01% 74,0866 1.273.697 XETA
Gesamt 93.453 0,07% 73,5686 6.875.207  
           

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 2. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.441.030  Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

 

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 07. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2303462  07.04.2026 CET/CEST

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