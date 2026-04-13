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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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13.04.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.04.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 10.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 06. April  2026 bis einschließlich 10. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 160.038 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
07.04.2026 7.176 0,01% 73,1922 525.227 AQEU
07.04.2026 15.377 0,01% 73,6090 1.131.886 CEUX
07.04.2026 2.657 0,00% 73,3030 194.766 TQEX
07.04.2026 36.790 0,03% 73,4383 2.701.795 XETA
08.04.2026 990 0,00% 73,7969 73.059 AQEU
08.04.2026 3.202 0,00% 73,8775 236.556 CEUX
08.04.2026 530 0,00% 73,9055 39.170 TQEX
08.04.2026 5.780 0,00% 73,8760 427.003 XETA
09.04.2026 1.345 0,00% 72,4412 97.433 AQEU
09.04.2026 27.697 0,02% 72,5285 2.008.822 CEUX
09.04.2026 2.276 0,00% 72,3454 164.658 TQEX
09.04.2026 47.442 0,03% 72,4940 3.439.260 XETA
10.04.2026 59 0,00% 73,3200 4.326 AQEU
10.04.2026 3.021 0,00% 72,9054 220.247 CEUX
10.04.2026 241 0,00% 72,8808 17.564 TQEX
10.04.2026 5.455 0,00% 72,9131 397.741 XETA
Gesamt 160.038 0,11% 72,9796 11.679.513  
           

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 10. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.601.068  Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

 

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 13. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2306726  13.04.2026 CET/CEST

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