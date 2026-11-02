Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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02.11.2026 16:48:41
EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien 38. Zwischenmeldung / Schlussmeldung
Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 28. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 78.429 Aktien erworben.
Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
Mit den in dieser Bekanntmachung ausgewiesenen Rückkäufen wurde das Aktienrückkaufprogramm planmäßig abgeschlossen. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 2. Februar 2026 bis einschließlich 28. Oktober 2026 4.863.147 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 399.999.873 erworben. Dies entspricht 3,5 % des Grundkapitals. Der gewichtete durchschnittliche Erwerbspreis je Aktie belief sich auf EUR 82,25 (ohne Erwerbsnebenkosten).
Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über multilaterale Handelssysteme durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/
Holzminden, 02. November 2026
Symrise AG
Der Vorstan
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426836 02.11.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
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