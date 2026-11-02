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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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02.11.2026 16:48:41

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.11.2026 / 16:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien 38. Zwischenmeldung / Schlussmeldung

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 28. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 78.429 Aktien erworben.

Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
26.10.2026 1.743 0,00% 101,6001 177.089 AQEU
26.10.2026 6.674 0,00% 101,5245 677.575 CEUX
26.10.2026 2.041 0,00% 101,4878 207.137 TQEX
26.10.2026 14.542 0,01% 101,6196 1.477.752 XETA
27.10.2026 1.433 0,00% 99,8933 143.147 AQEU
27.10.2026 6.684 0,00% 99,5612 665.467 CEUX
27.10.2026 1.835 0,00% 99,5491 182.673 TQEX
27.10.2026 15.548 0,01% 99,6120 1.548.767 XETA
28.10.2026 661 0,00% 90,6455 59.917 AQEU
28.10.2026 7.313 0,01% 90,5589 662.257 CEUX
28.10.2026 702 0,00% 90,6610 63.644 TQEX
28.10.2026 19.253 0,01% 90,5454 1.743.271 XETA
Gesamt 78.429 0,06% 97,0138 7.608.695  

Mit den in dieser Bekanntmachung ausgewiesenen Rückkäufen wurde das Aktienrückkaufprogramm planmäßig abgeschlossen. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 2. Februar 2026 bis einschließlich 28. Oktober 2026 4.863.147 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 399.999.873 erworben. Dies entspricht 3,5 % des Grundkapitals. Der gewichtete durchschnittliche Erwerbspreis je Aktie belief sich auf EUR 82,25 (ohne Erwerbsnebenkosten).

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über multilaterale Handelssysteme durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 02. November 2026

Symrise AG

Der Vorstan


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426836  02.11.2026 CET/CEST

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