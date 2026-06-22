Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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22.06.2026 18:07:33

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.06.2026 / 18:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 19.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Juni  2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 5.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
15.06.2026 9 0,00% 82,6800 744 AQEU
15.06.2026 315 0,00% 82,9107 26.117 CEUX
15.06.2026 45 0,00% 82,7311 3.723 TQEX
15.06.2026 631 0,00% 82,9896 52.366 XETA
16.06.2026 55 0,00% 82,4800 4.536 AQEU
16.06.2026 362 0,00% 82,4110 29.833 CEUX
16.06.2026 1 0,00% 82,3800 82 TQEX
16.06.2026 582 0,00% 82,4116 47.964 XETA
17.06.2026 330 0,00% 83,3452 27.504 CEUX
17.06.2026 53 0,00% 83,4589 4.423 TQEX
17.06.2026 617 0,00% 83,4087 51.463 XETA
18.06.2026 337 0,00% 84,1707 28.366 CEUX
18.06.2026 69 0,00% 85,2612 5.883 TQEX
18.06.2026 594 0,00% 84,1984 50.014 XETA
19.06.2026 295 0,00% 85,9966 25.369 CEUX
19.06.2026 20 0,00% 86,0190 1.720 TQEX
19.06.2026 685 0,00% 85,9735 58.892 XETA
Gesamt 5.000 0,00% 83,7999 419.000  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 19. Juni  2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.532.509 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 22. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351346  22.06.2026 CET/CEST

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