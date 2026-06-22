EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.06.2026 / 18:07 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 19. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Juni 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 5.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 15.06.2026 9 0,00% 82,6800 744 AQEU 15.06.2026 315 0,00% 82,9107 26.117 CEUX 15.06.2026 45 0,00% 82,7311 3.723 TQEX 15.06.2026 631 0,00% 82,9896 52.366 XETA 16.06.2026 55 0,00% 82,4800 4.536 AQEU 16.06.2026 362 0,00% 82,4110 29.833 CEUX 16.06.2026 1 0,00% 82,3800 82 TQEX 16.06.2026 582 0,00% 82,4116 47.964 XETA 17.06.2026 330 0,00% 83,3452 27.504 CEUX 17.06.2026 53 0,00% 83,4589 4.423 TQEX 17.06.2026 617 0,00% 83,4087 51.463 XETA 18.06.2026 337 0,00% 84,1707 28.366 CEUX 18.06.2026 69 0,00% 85,2612 5.883 TQEX 18.06.2026 594 0,00% 84,1984 50.014 XETA 19.06.2026 295 0,00% 85,9966 25.369 CEUX 19.06.2026 20 0,00% 86,0190 1.720 TQEX 19.06.2026 685 0,00% 85,9735 58.892 XETA Gesamt 5.000 0,00% 83,7999 419.000

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 19. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.532.509 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 22. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand