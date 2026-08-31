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31.08.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 29.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 24. August  2026 bis einschließlich 28.August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 122.974 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
24.08.2026 78 0,00% 90,0000 7.020 AQEU
24.08.2026 59 0,00% 89,9993 5.310 CEUX
24.08.2026 18 0,00% 90,0000 1.620 TQEX
24.08.2026 28.545 0,02% 90,6270 2.586.948 XETA
25.08.2026 1.191 0,00% 91,1265 108.532 AQEU
25.08.2026 1.450 0,00% 91,0395 132.007 CEUX
25.08.2026 577 0,00% 91,0774 52.552 TQEX
25.08.2026 8.756 0,01% 91,3732 800.064 XETA
26.08.2026 2.528 0,00% 93,2502 235.737 AQEU
26.08.2026 5.842 0,00% 93,4231 545.778 CEUX
26.08.2026 1.361 0,00% 93,5407 127.309 TQEX
26.08.2026 15.869 0,01% 93,4036 1.482.223 XETA
27.08.2026 3.024 0,00% 91,9166 277.956 AQEU
27.08.2026 6.403 0,00% 91,9453 588.726 CEUX
27.08.2026 2.021 0,00% 91,9130 185.756 TQEX
27.08.2026 17.352 0,01% 91,9539 1.595.585 XETA
28.08.2026 2.862 0,00% 93,0001 266.166 AQEU
28.08.2026 7.198 0,01% 92,9052 668.732 CEUX
28.08.2026 1.880 0,00% 92,8116 174.486 TQEX
28.08.2026 15.960 0,01% 92,9564 1.483.585 XETA
Gesamt 122.974 0,09% 92,1015 11.326.089  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 28. August  2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.656.718 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 31. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391034  31.08.2026 CET/CEST

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