EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



31.08.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 29. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschließlich 28.August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 122.974 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 24.08.2026 78 0,00% 90,0000 7.020 AQEU 24.08.2026 59 0,00% 89,9993 5.310 CEUX 24.08.2026 18 0,00% 90,0000 1.620 TQEX 24.08.2026 28.545 0,02% 90,6270 2.586.948 XETA 25.08.2026 1.191 0,00% 91,1265 108.532 AQEU 25.08.2026 1.450 0,00% 91,0395 132.007 CEUX 25.08.2026 577 0,00% 91,0774 52.552 TQEX 25.08.2026 8.756 0,01% 91,3732 800.064 XETA 26.08.2026 2.528 0,00% 93,2502 235.737 AQEU 26.08.2026 5.842 0,00% 93,4231 545.778 CEUX 26.08.2026 1.361 0,00% 93,5407 127.309 TQEX 26.08.2026 15.869 0,01% 93,4036 1.482.223 XETA 27.08.2026 3.024 0,00% 91,9166 277.956 AQEU 27.08.2026 6.403 0,00% 91,9453 588.726 CEUX 27.08.2026 2.021 0,00% 91,9130 185.756 TQEX 27.08.2026 17.352 0,01% 91,9539 1.595.585 XETA 28.08.2026 2.862 0,00% 93,0001 266.166 AQEU 28.08.2026 7.198 0,01% 92,9052 668.732 CEUX 28.08.2026 1.880 0,00% 92,8116 174.486 TQEX 28.08.2026 15.960 0,01% 92,9564 1.483.585 XETA Gesamt 122.974 0,09% 92,1015 11.326.089

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 28. August 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.656.718 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 31. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand