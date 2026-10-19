Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
19.10.2026 17:02:31
EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien / 36. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 137.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 16. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.655.518 Aktien.
Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/
Holzminden, 19. Oktober 2026
Symrise AG
Der Vorstand
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2418296 19.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:02
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17:02
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|100,35
|1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.