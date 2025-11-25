Zalando Aktie

25.11.2025 12:02:33

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

25.11.2025 / 12:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 3. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 25. November 2025 // Vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 wurden insgesamt 1.460.305 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum   Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)		 Handelsplatz (MIC)
17/11/2025   333.317 22,4038 XETA
17/11/2025   197.877 22,5177 CEUX
17/11/2025   25.476 22,7527 TQEX
17/11/2025   31.734 22,2674 AQEU
18/11/2025   346.750 22,1888 XETA
18/11/2025   209.766 22,1980 CEUX
18/11/2025   26.908 22,0435 TQEX
18/11/2025   34.143 22,2730 AQEU
19/11/2025   3.332 22,2855 XETA
19/11/2025   2.541 22,2588 CEUX
19/11/2025   482 22,2900 TQEX
20/11/2025   4.745 22,4733 XETA
20/11/2025   1.969 22,4111 CEUX
20/11/2025   1.024 22,4390 TQEX
20/11/2025   241 22,5200 AQEU
21/11/2025   109.352 22,1512 XETA
21/11/2025   105.294 22,1414 CEUX
21/11/2025   24.268 22,1367 TQEX
21/11/2025   1.086 22,2124 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.171.611 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

 


25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2235584  25.11.2025 CET/CEST

