Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
25.11.2025 12:02:33
EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE
/ Aktienrückkaufprogramm
BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 3. ZWISCHENMELDUNG
BERLIN, 25. November 2025 // Vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 wurden insgesamt 1.460.305 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.171.611 Stück.
Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.
Zalando SE
25.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2235584 25.11.2025 CET/CEST
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|20.11.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
