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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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22.10.2026 15:58:35

EQS-DD: Fuchs SE: Dr. Ralph Rheinboldt, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.10.2026 / 15:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Ralph
Nachname(n): Rheinboldt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
FUCHS SE

b) LEI
529900SNF9E1P5ZO4P98 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3E5D64

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
45,1800 EUR 52.092,54 EUR
45,2800 EUR 41.844,00 EUR
45,3000 EUR 22.514,10 EUR
45,2600 EUR 15.841,00 EUR
45,2200 EUR 15.193,92 EUR
45,2400 EUR 14.160,12 EUR
45,2600 EUR 10.817,14 EUR
45,2200 EUR 9.948,40 EUR
45,2000 EUR 9.627,60 EUR
45,2400 EUR 9.590,88 EUR
45,1800 EUR 9.126,36 EUR
45,2000 EUR 7.955,20 EUR
45,2800 EUR 7.878,72 EUR
45,2800 EUR 7.697,60 EUR
45,2600 EUR 6.336,40 EUR
45,2600 EUR 5.431,20 EUR
45,2400 EUR 4.885,92 EUR
45,1800 EUR 4.201,74 EUR
45,2800 EUR 3.260,16 EUR
45,2400 EUR 2.262,00 EUR
45,2400 EUR 1.945,32 EUR
45,2000 EUR 1.943,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
45,2374628 EUR 264.553,92 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA - REGULIERTER MARKT
MIC: XETA


22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: FUCHS SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Deutschland
Internet: www.fuchs.com/gruppe
LEI Code: 529900SNF9E1P5ZO4P98



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107614  22.10.2026 CET/CEST





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