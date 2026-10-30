FUCHS Aktie
|44,70EUR
|0,06EUR
|0,13%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe die Eckdaten sowie die Prognoseerhöhung bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Freitag nach insgesamt starken endgültigen Quartalszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,28 €
|
Abst. Kursziel*:
13,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,38%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
10:03
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: FUCHS mit starken ersten neun Monaten 2026 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: FUCHS reports strong first nine months of 2026 (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-News: FUCHS expands presence in Africa through strategic investments (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-News: FUCHS stärkt Präsenz in Afrika durch strategische Investitionen (EQS Group)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
23.10.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.26
|EQS-DD: Fuchs SE: Dr. Ralph Rheinboldt, sell (EQS Group)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|09:35
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|44,70
|0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:20
|DO buy
|UBS AG
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:14
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:58
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:57
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|09:56
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|09:46
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|09:32
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:16
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:39
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:37
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:24
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.