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27.03.2026 12:06:12

EQS-DD: HelloFresh SE: Fajence B.V., Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.03.2026 / 12:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Fajence B.V.

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Fabien Jacques Jérôme
Nachname(n): Simon
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HelloFresh SE

b) LEI
391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161408

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,0084 EUR 520.230,2816 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,0084 EUR 520.230,2816 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103968  27.03.2026 CET/CEST





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