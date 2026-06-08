EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, sell



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



08.06.2026 / 14:30 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Peter Last name(s): Gruber

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Infineon Technologies AG

b) LEI

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0006231004

b) Nature of the transaction

Disposal

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 86.43 EUR 34,572.00 EUR 86.32 EUR 569,712.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 86.3262857 EUR 604,284.00 EUR

e) Date of the transaction

03/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Tradegate Berlin Stock Exchange MIC: XGAT

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

08.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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