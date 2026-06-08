Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
08.06.2026 14:30:52
EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
08.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Germany
|Internet:
|www.infineon.com
|End of News
|EQS News Service
|
105386 08.06.2026 CET/CEST
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