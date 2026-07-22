FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon von 70 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das breite Produktportfolio eröffne dem Halbleiterkonzern neue Chancen im Bereich Robotik, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 nach oben./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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