Mayr-Melnhof Karton Aktie

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WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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11.11.2026 17:43:51

EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG: Peter Oswald, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.11.2026 / 17:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Peter
Nachname(n): Oswald

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mayr-Melnhof Karton AG

b) LEI
5299001AMHDLKUM80611 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000938204

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
73,7183 EUR 2.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
73,7183 EUR 2.000 Stück

e) Datum des Geschäfts
11.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


11.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Internet: www.mm.group
LEI Code: 5299001AMHDLKUM80611



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107956  11.11.2026 CET/CEST





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