Mayr-Melnhof Karton Aktie
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WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
Mayr-Melnhof Karton Hold
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Mayr-Melnhof von 95,50 auf 83,50 Euro gekürzt. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde von Analyst Michael Marschallinger nach der jüngsten Zahlenvorlage des Kartonherstellers bestätigt.
Die Kurszielsenkung erfolgt, um den gesenkten Gewinnprognosen der Erste Group-Experten Rechnung zu tragen, hieß es in der aktuellen Studie. Mayr-Melnhof meldete ein schwaches zweites Quartal 2026, das hinter den Erste Group-Erwartungen zurückblieb, da die robusten Ergebnisse im Bereich Verpackung durch die anhaltende Schwäche im Bereich Karton und Papier mehr als ausgeglichen wurden.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 1,23 Euro für 2026, sowie 4,45 bzw. 6,20 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2026, sowie 1,80 bzw. 2,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Freitag notierten die Mayr-Melnhof-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit bei 77,80 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prcer/ger/spa
ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group
AFA0014 2026-08-28/09:46
|Zusammenfassung: Mayr-Melnhof Karton AG Hold
|
Unternehmen:
Mayr-Melnhof Karton AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
83,50 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
77,20 €
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Abst. Kursziel*:
8,16%
|
Rating update:
-
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Kurs aktuell:
76,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
9,15%
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Analyst Name::
Michael Marschallinger
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KGV*:
-
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
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09:28
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27.08.26
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Group expands Management Board with Andreas Koppitz and Alexander Loimayr (EQS Group)
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|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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Aktuelle Aktienanalysen
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