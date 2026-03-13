Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Mayr-Melnhof von bisher 82,2 Euro auf 95,5 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Hold" wurde im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 am 17. März vom zuständigen Experten Michael Marschallinger bestätigt.

"Wir haben unsere Schätzungen für die Mayr-Melnhof-Gruppe für die Jahre 2025-2027 revidiert, um die Veräußerung der TANN-Gruppe im 2. Quartal 2025, die im 4. Quartal 2025 bei Board&Paper verbuchte nicht zahlungswirksame Wertminderung in der Höhe von 75 Millionen Euro und die strukturell schwächeren Margenaussichten auf den europäischen Kartonmärkten zu berücksichtigen", schreibt Analyst Marschallinger in seiner Analyse. Der europäische Kartonsektor befinde sich weiterhin in einer anhaltenden Phase struktureller Ungleichgewichte, die durch Überangebot, gedrückte Auslastungsraten und eine schwache Nachfrage gekennzeichnet sei.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Erste Group nun 4,2 (statt 6,0) Euro für 2025, sowie 5,7 (statt 8,6) bzw. 7,5 (statt 10,1) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,8 (statt 2,0) Euro für 2025, sowie 2,0 (statt 2,5) bzw. 2,7 (statt 3,0) Euro für 2026 bzw. 2027.

Zum Vergleich: Die Titel notierten zuletzt am Donnerstag zu Handelsschluss an der Wiener Börse mit 94,40 Euro.

