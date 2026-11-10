Mayr-Melnhof Karton Aktie
|75,90EUR
|8,90EUR
|13,28%
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
Mayr-Melnhof Karton buy
Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Kartonherstellers Mayr-Melnhof Karton (MMK) nach dem angekündigten Verkauf der Verpackungssparte bestätigt. Das 6-Monats-Kursziel legte der zuständige Experte Varun Sikka bei 115 Euro fest.
Mit der Veräußerung der Sparte "Packaging" hat MMK verdeutlicht, dass der Hauptaktionär bereit ist, weit zu gehen, um die wirtschaftliche Lage des Konzerns zu verbessern, formulierte der Analyst. Dies verschaffe kurzfristig wertvollen finanziellen Spielraum und ermöglicht es dem Management nun, sich auf die Sanierung des Kartongeschäfts zu konzentrieren.
Insgesamt ein bemerkenswerter Schritt, der MMK dabei helfen könnte, den eigentlich in dem Unternehmen steckenden Wert - der in den vergangenen Jahren durch erhebliche Herausforderungen auf den Endmärkten belastet wurde - zur Geltung zu bringen, hieß es weiter.
Zum Vergleich: Am Dienstagmittag notierten die Mayr-Melnhof-Aktien an der Wiener Börse bei 75,10 Euro.
Die Prognose für den Gewinn je Aktie 2026 lautet auf 7,74 Euro. In den Folgejahren soll dieser auf 10,1 bzw. 12,9 Euro anwachsen. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 2,20 bzw. 2,40 sowie 2,60 Euro je Anteilsschein erwartet.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/moe
ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group
AFA0060 2026-11-10/12:00
|Zusammenfassung: Mayr-Melnhof Karton AG buy
|
Unternehmen:
Mayr-Melnhof Karton AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
75,40 €
|
Abst. Kursziel*:
52,52%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
75,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,12%
|
Analyst Name::
Varun Sikka
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|12:00
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|12:00
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|12:00
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|75,30
|12,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:00
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11:26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:09
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|11:08
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:55
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:54
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:47
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:20
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|GEA Buy
|UBS AG
|07:50
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets