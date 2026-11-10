Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Kartonherstellers Mayr-Melnhof Karton (MMK) nach dem angekündigten Verkauf der Verpackungssparte bestätigt. Das 6-Monats-Kursziel legte der zuständige Experte Varun Sikka bei 115 Euro fest.

Mit der Veräußerung der Sparte "Packaging" hat MMK verdeutlicht, dass der Hauptaktionär bereit ist, weit zu gehen, um die wirtschaftliche Lage des Konzerns zu verbessern, formulierte der Analyst. Dies verschaffe kurzfristig wertvollen finanziellen Spielraum und ermöglicht es dem Management nun, sich auf die Sanierung des Kartongeschäfts zu konzentrieren.

Insgesamt ein bemerkenswerter Schritt, der MMK dabei helfen könnte, den eigentlich in dem Unternehmen steckenden Wert - der in den vergangenen Jahren durch erhebliche Herausforderungen auf den Endmärkten belastet wurde - zur Geltung zu bringen, hieß es weiter.

Zum Vergleich: Am Dienstagmittag notierten die Mayr-Melnhof-Aktien an der Wiener Börse bei 75,10 Euro.

Die Prognose für den Gewinn je Aktie 2026 lautet auf 7,74 Euro. In den Folgejahren soll dieser auf 10,1 bzw. 12,9 Euro anwachsen. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 2,20 bzw. 2,40 sowie 2,60 Euro je Anteilsschein erwartet.

Analysierendes Institut Baader Bank

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